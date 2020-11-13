Смолянин оплатил долг по кредиту, чтобы продать квартиру. Фото: r67.fssp.gov.ru.

Смолянин оплатил долг по кредиту в 600 тысяч рублей, чтобы продать квартиру и купить загородный дом. Суд вынес запрет на совершение сделки, когда был найден покупатель и подписаны почти все бумаги.

В пресс-службе УФССП сообщили, что мужчина задолжал крупную сумму за ранее взятый кредит. Суд обязал его вернуть деньги, но смолянин всячески избегал встреч с приставами и не отвечал на корреспонденцию.

- Проверка показала, что у должника в собственности есть несколько жилых помещений, в отношении них было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Эта мера и позволила добиться погашения долга. Также мужчине пришлось оплатить исполнительский сбор, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.