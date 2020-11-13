Два смоленских вуза отправили студентов на «дистант». Фото: СмолГУ.

Два смоленских вуза – СмолГУ и филиал МЭИ – отправили студентов на дистанционное обучение. Ограничения приняты из роста числа заболевших коронавирусом в регионе.

Исключение сделали только для студентов первого курса государственного университета – их обучение будет проводиться в смешанном формате. По словам руководства вуза, бывшим выпускникам школ нужно «адаптировались к вузовской системе».

Напомним, ранее смоленский губернатор ввел в регионе новые ограничения.