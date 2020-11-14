Новые остановки появились на улицах 12 лет Октября и Фрунзе в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В столице региона завершают работы по благоустройству территорий на ранее отремонтированных дорогах. Так, на улицах 12 лет Октября и Фрунзе появились новые остановки. Павильоны оборудованы лавочками и защищают от ветра и дождя.

Также на пешеходных переходах появилась разметка, установлены дорожные знаки. А рядом с ними перильные ограждения. Подходы к выходу на проезжую часть оборудованы тактильной плиткой.