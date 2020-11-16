В Смоленске открыли бюст писателю Александру Беляеву. Фото: ru.wikipedia.org.
Бюст писателю Александру Беляеву открыли в Смоленске. Монумент установлен на улице Докучаева, недалеко от места, где ранее находился дом, в котором родился автор фантастических произведений.
Появление бюста – большая заслуга его почитателей. Средства были собраны на добровольные пожертвования.
Стоит особо подчеркнуть, что это первый памятник писателю в мире.
Ранее в Смоленске паровоз на Витебском шоссе дополнили арт-объектами. Жители города и туристы могут увидеть на чем перевозили военную технику и нефтепродукты.