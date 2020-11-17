В Смоленске с 17 по 19 ноября отключат холодную воду на трех улицах Фото: pixabay.com

По сообщению СМУП «Горводоканал», в связи с ремонтными работами на водозаборной скважине с 17.00 17 ноября до 21.00 19 ноября будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

Московское шоссе, от дома 35 до дома 93а,

Ворошилова,

1-й, 2-й Ворошиловский переулок,

Таборная гора.

Подвоз воды будет организован по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды.