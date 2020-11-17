48 дворов отремонтировали за два года в Смоленской области. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

48 дворов отремонтировали за два года в Смоленской области, сообщает городская администрация. Жители получили заасфальтированные проезды, обустроенные тротуары, новое освещение, а где-то и современные детские площадки.

Отмечается, что в разработке дизайн-проектов дворов совместно с жителями принимали участие студенты Смоленского строительного колледжа. Также в этом году впервые качество используемых материалов контролировалось специально привлеченной инженерной организацией «Смол-ДорНИИ-Проект». Специалисты проводили контрольные измерения, делали пробы асфальта и проверяли качество работ.

Также за ходом ремонта наблюдала комиссия, с участием ОНФ, депутатов, представителей администрации и др., что позволило соблюсти интересы жильцов и выполнить работы в срок.

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