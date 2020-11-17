С начала года Смоленщина отправила лесопродукцию в 25 стран мира

С начала года Смоленщина отправила 80 тысяч м³ лесопродукции в 25 стран Фото: pixabay.com

С начала 2020 года Управление Россельхознадзора по Смоленской области при экспорте леса с территории Смоленщины проверило более 80 тысяч кубических метров продукции.

Частыми товарами стали деловая древесина, пиломатериалы (доски, брус), а также изделия из древесины.

Лесопродукция из Смоленской области поставлялась в 25 стран. Основными получателями стали Республика Беларусь, Литовская Республика, Германия, Польша и Чехия.

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