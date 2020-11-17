Ларек с цветами снесут в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Ларек с цветами снесут в Смоленске, сообщает городская администрация. Проверка показала, что павильон 11,7 кв. метра у дома №23 на улице Черняховского установлен незаконно.

Собственнику строения дали время до 26 ноября для самостоятельного демонтажа конструкции. В противном случае снос павильона произведет специализированная организация.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске за два года отремонтировали 48 дворов. Жители получили заасфальтированные проезды, обустроенные тротуары, новое освещение и др.