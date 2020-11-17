Гагаринский автовладелец отказывался оплачивать 120 тысяч рублей по штрафам
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В Гагаринском районном отделении судебных приставов УФССП России по Смоленской области находилось дело о взыскании штрафов с владельца машины.
Автовладелец должен был выплатить 120 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного автомобильным дорогам транспортными средствами, которые имеют максимальную массу свыше установленной.
Однако, ни один из полученных штрафов мужчина в добровольном порядке не оплатил и проигнорировал уведомления судебного пристава об оплате долга. Телефонные звонки мужчина игнорировал и избегал встреч с сотрудником службы.
Тогда у него конфисковали автомобили и принудительно взыскали долг по штрафам с его счетов.
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