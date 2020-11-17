Сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей в городе Рудня Фото: pixabay.com

На улице Киреева в городе Рудня инспекторы ГИБДД остановили вызвавший подозрения автомобиль «ВАЗ - 21063» для проверки документов. Водитель оказался пьян, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Полицейские установили, что 32-летний житель деревни Сташки Руднянского района ранее уже привлекался к ответственности за отказ от прохождения на состояние опьянения.

Также в Рудне зарегистрирован ещё один случай управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 44-летний житель деревни Смолиговка управлял трактором. Правоохранители выяснили, что ранее мужчина уже был лишен водительских прав из-за пьяного вождения.

Аналогичные случаи управления автомобилем в нетрезвом состоянии сотрудники ГИБДД выявили в Ярцево, Смоленском и Сычёвском районах.

Сейчас возбуждены уголовные дела. Некоторым водителям грозит лишение свободы до двух лет с лишением водительских прав до трех лет. Автомобили находятся на штрафстоянках.

Напомним, гагаринский автовладелец отказывался оплачивать 120 тысяч рублей по штрафам.