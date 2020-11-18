В Гагаринском районе мужчине грозит тюремный срок за избиение жены Фото: pixabay.com

25-летняя жительница Гагаринского района обратилась в полицию с заявлением об избиении, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Вечером девушка поссорилась со своим мужем, местным 29-летним жителем. На почве ругани мужчина избил жену.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные повреждения квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до трех лет.

Напомним, в Демидове при пожаре в гараже с машиной пострадал человек.