Смолян попросили не создавать запаса лекарств дома. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Из-за роста сезонной заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции в регионе наметился спрос на ряд противовирусных препаратов. Также недостаток лекарств, вызванных новой маркировкой, образовался и на другие таблетки. Председатель Общественной палаты Игорь Титов обратил внимание на шквал звонков, который ежедневно поступает от обеспокоенных смолян.

Участники совещания отметили, что мощности производства лекарств в России нарастили в два раза, а спрос вырос в пятнадцать раз – никто не ожидал такого огромного вала потребности.

Проблема с дефицитом лекарств есть во всех российских регионах и, чтобы переломить ее, жителей просят не запасаться таблетками впрок.

В спросе и антибиотики, сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по здравоохранению Сергей Герасимов.

«Антибактериальные препараты не действуют на вирусы, и применять их с первых дней заболевания, чтобы лечить коронавирусную инфекцию, это, во-первых, неверно, а во-вторых, – пагубно для здоровья», – подчеркнул Сергей Герасимов, дополнив, что этот вид лекарств назначается только при наличии осложнений.

Также участники совещания обратились к владельцам аптек с просьбой не взвинчивать цены из-за сложившейся ситуации.