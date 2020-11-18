В четверг ограничат подачу тепла и горячей воды на 4 улицах Смоленска Фото: pixabay.com

19 ноября с 14:00 до 20:00 будет ограничена подача тепла и горячей воды в 8 домов Смоленска, сообщает группа ВКонтакте филиала ПАО «Квадра».

Ограничение связано с ремонтом ветхого участка теплосети по улице Пржевальского.

Подача тепла и горячей воды в жилые дома будет ограничено по следующим адресам: улица Пржевальского, 9/27,6/25;

улица Кирилла и Мефодия, 1;

улица К.Маркса, 12, 12а, 14;

улица Октябрьской революции, 4, 8а.

Администрация фирмы приносит извинения за временные неудобства.

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