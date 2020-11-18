Смолянин задолжал сыну по алиментам 126 тысяч рублей

Житель Рославльского района погасил долг по алиментам перед своим семилетним сыном после того, как о его долге узнали на работе. Мужчина развелся с супругой и ушел в другую семью, но подробности личной жизни не спешил афишировать.

Смолянин помогал ребенку, но алименты не платил. В результате долг вырос до 126 тысяч рублей.

Сотрудники управления выяснили, где живет и работает нерадивый отец. По решению суда первое время долг удерживался из зарплаты, а потом мужчина разом погасил всю сумму.

Ранее «КП» писала, что в Гагаринском районе мужчине грозит тюремный срок за избиение жены.