После ареста Porsche Panamera смолянин оплатил почти 900 тысяч рублей по штрафам

После ареста Porsche Panamera смолянин оплатил почти 900 тысяч по штрафам Фото: pixabay.com

Смолянин полностью оплатил многочисленные штрафы за нарушение ПДД лишь после ареста его дорогостоящего автомобиля Porsche Panamera, сообщает УФССП России по Смоленской области.

До ареста машины мужчина игнорировал штрафы за превышение скорости и нарушение правил парковки. Общая сумма задолженности превысила 850 тысяч рублей.

Нарушителя неоднократно просили погасить долги. Однако, он игнорировал требования судебного пристава, избегал встреч и не отвечал на телефонные звонки.

Сотрудники УФССП пытались списать деньги с его банковских счетов, но средств там не оказалось.

Разыскать автомобиль и самого должника удалось в ходе рейда на трассе. Люксовый автомобиль с участием понятых был арестован и изъят.

Только после этого нарушитель осознал всю серьезность ситуации. Чтобы собрать деньги, автовладельцу понадобилось меньше месяца времени.

После оплаты всех штрафов транспортное средство возвращено владельцу.

Напомним, смолянин задолжал сыну по алиментам 126 тысяч рублей.