Мемориальную доску в честь Григория Аптекина хотят установить в Смоленске

В областном центре хотят установить мемориальную доску в память о реставраторе Григории Аптекине - предложение об увековечении памяти заслуженного работника культуры поступило в Смоленской горсовет от Союза архитекторов России.

- Комиссия поддержала обращение и будет рекомендовать сессии принять решение, поскольку Григорий Матвеевич Аптекин сделал немало для нашего города, - пояснила председатель комиссии по социальной сфере Раиса Дижиченко.

Доску разместят на фасаде дома номер 30 по улице Черняховского, где жил известный смолянин.

Напомним, Григорий Матвеевич Аптекин возглавлял мастерскую «Смоленскреставрация» и реставрировал многие памятники города, в их числе крепостная стена, церкви Петра и Павла, Михаила Архангела, святой великомученицы Варвары.

Ранее «КП» писал, что в Смоленске хотят сделать «переулок Дизайнеров».