Под Смоленском на мать, ударившую маленького сына, завели дело. Фото: pixabay.com.

На семью из Вязьмы завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ранее «КП» писала, что мать годовалого ребенка сделала аудиозапись, где пожаловалась, как сын ее достал. Женщина «плакалась подруге», что новые обстоятельства не дают вести привычный образ жизни.

– Ранее семья не стояла на учете в полиции. Кроме того, у ребенка, как показала проверка, было все необходимое для жизни – еда, одежда, игрушки. Также на малыше не было синяков, – сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

На допросе мать сообщила, что ударила сына единожды – ладонью по лицу – в начале лета. Так это или нет покажет дальнейшее расследование дела.