В Смоленской области 1332 человека госпитализировано с коронавирусом. Фото: департамент по здравоохранению Смоленской области.

В медицинских учреждениях региона лечение от коронавирусной инфекции получают 1332 человека. Всего под наблюдением врачей находятся 5181 жителей региона. Из них 3849 пребывают в режиме самоизоляции и их состояние здоровья не вызывает опасений.

Напомним, ранее на помощь врачам в ведении пациентов с коронавирусом пришли студенты смоленских медколледжей. Они дистанционно помогают жителям региона победить ковид.

О текущей заболеваемости можно узнать здесь.