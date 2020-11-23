Смолянин пытался передать в блокноте 11 тысяч рублей взятки полицейскому Фото: pixabay.com.

30-летнего мужчину задержали и доставили в отдел МВД России по Смоленскому району. В служебном кабинете задержанный стал просить начальника отдела уголовного розыска не проводить проверку и предложил взятку.

Полицейский не взял деньги. Однако, смолянин положил в блокнот 11 тысяч рублей. Сотрудник полиции сообщил о взятке в дежурную часть. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла деньги.

Возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки. Сейчас с подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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