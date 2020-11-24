За сутки полицейские поймали двух пьяных водителей в Смоленской области Фото: pixabay.com.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД поймали двух пьяных водителей в Смоленской области, сообщает УМВД России по региону.

В районе дома 54 по улице Маршала Еременко в Смоленске автоинспекторы остановили вызвавший подозрения автомобиль иностранной марки. За рулем находился ранее судимый 20-летний местный житель, у которого по внешним признакам наблюдалось алкогольное опьянение.

При проверке документов полицейские выяснили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД при наличии административного наказания.

Второй случай произошел на трассе вблизи деревни Елманово Сычёвского района. Сотрудники ГИБДД остановили скутер марки «Китуана - 50» под управлением 43-летнего местного, находящегося по внешним признакам в состоянии опьянения.

При проверке документов выяснилось, что водитель в январе этого года уже был пойман пьяным и без водительских прав.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления. Нарушителям грозит 2 года тюрьмы с лишением прав до 3 лет.

Напомним, в Смоленске спасатели уничтожили ручную гранату времен ВОВ.