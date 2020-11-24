Смолянин выплатил штраф в 550 тысяч рублей за незаконную вырубку леса Фото: pixabay.com.

По информации УФССП России по Смоленской области, судебный пристав взыскал со смолянина 550 тысяч рублей штрафа за незаконную вырубку деревьев, а также конфисковал инструмент, которым убирали лес.

В добровольный срок должник не оплатил штраф. Мужчина игнорировал уведомления, на прием к судебному приставу не приходил и по месту регистрации не проживал.

При этом на телефонные звонки смолянин исправно отвечал, однако возвращать полмиллиона рублей не торопился. Даже частичное списание денег с банковского его счета не побудили мужчину к погашению задолженности.

Тогда судебный пристав ограничил смолянина в регистрационных действиях его автомобиля. После безуспешной попытки продать машину должнику пришлось уплатить долг в полном объеме.

Также, у него конфисковали орудия вырубки деревьев - бензопилу. Сейчас она изъята и передана на публичные торги. 550 тысяч рублей будут перечислены в доход государства.

Напомним, за сутки полицейские поймали двух пьяных водителей в Смоленской области.