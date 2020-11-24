Молодому смолянину грозит 4 года тюрьмы за кражу алкоголя из магазина Фото: pixabay.com.

В полицию Смоленска поступило сообщение об открытом хищении товара из магазина, информирует УМВД России по городу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка опросили работников магазина и возможных свидетелей произошедшего.

Злоумышленник открыто похитил алкоголь на 3 тысячи рублей и скрылся с краденным в неизвестном направлении.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, размещенных в торговом зале, сыщики получили приметы вора. Вскоре полицейские установили его личность и местонахождение. Им оказался ранее судимый 20-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому смолянину грозит 4 года тюрьмы.

Напомним, смолянин выплатил штраф в 550 тысяч рублей за незаконную вырубку леса.