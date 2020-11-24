В Смоленске осудят пьяного парня за попытку ограбить 14-летнюю девочку Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, 24-летний местный житель обвиняется в покушении на грабеж несовершеннолетней девочки.

Вечером 10 октября пьяный обвиняемый был на спортивном стадионе на улице Попова в Смоленске. Из-за малозначительного повода смолянин начал спорить с несовершеннолетними подростками.

Ребята решили убежать. Злоумышленник догнал 14-летнюю девочку, схватил ее за шею и отобрал у нее телефон. На крики о помощи прибежал друг девочки, который выхватил из рук вора похищенный телефон. После чего ребятам удалось вырваться и забежать в подъезд жилого дома.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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