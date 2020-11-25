Ночью произошел пожар в подъезде многоэтажного жилого дома в Ярцево Фото: pixabay.com.

24 ноября в 20:15 произошел пожар на этаже в подъезде многоэтажного жилого дома на улице Автозаводской в городе Ярцево, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К месту вызова выехали 2 пожарные машины и 10 человек личного состава. Когда спасатели приехали, информация о возгорании подтвердилась.

Пожар удалось потушить. Однако, огнем повреждена кладовая в тамбуре на 6-ом этаже панельного жилого дома.

К счастью, пострадавших нет. Причину и ущерб устанавливают специалисты.

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