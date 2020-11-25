Мошенник украл у смолянки телефон и планшет под предлогом ремонта Фото: pixabay.com.

В полицию Смоленска обратилась местная жительница с заявлением о хищении гаджетов, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Заявительница познакомилась с мужчиной, который рассказал ей, что занимается ремонтом мобильной техники. Женщина решила воспользоваться этой возможностью и отдала новому знакомому мобильный телефон для ремонта. Также подозреваемый попросил попользоваться на время ее планшетом.

Однако, вскоре после этого мужчина перестал выходить на связь, технику не вернул. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

Вскоре полицейские нашли мошенника. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Смоленского района. Он пояснил, что забрал устройства, чтобы распорядиться ими по собственному усмотрению. Правоохранителям удалось изъять планшет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Смолянину грозит 5 лет тюрьмы.

Напомним, за сутки дистанционные мошенники украли у двоих смолян 250 тысяч рублей.