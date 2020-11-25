Смолянам показали изменения на улице Мало-Краснофлотская после ремонта. Фото: администрация г. Смоленска.

Смолянам предложили оценить изменения на улице Мало-Краснофлотская после ремонта. Напомним, ремонт дороги проходил в этом году программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместо ям и ухабов появился новый асфальт, обустроены пешеходные дорожки, установлены современные остановочные пункты.

В рамках этого нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, в Смоленске приведут в порядок более 90 улиц, отметили в пресс-службе городской администрации.