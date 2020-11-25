В Смоленской области коронавирусные ограничения продлили до 10 декабря

Посещать организации с круглосуточным пребыванием людей запрещено до нового года. Фото: pixabay.com.

Коронавирусные ограничения продлили в Смоленской области. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Островский накануне. Документ опубликован на портале на портале правовой информации 24 ноября и вступил в силу.

Согласно поправкам, до 10 декабря в регионе действуют все ранее объявленные ограничения - масочный режим, запрет на ночные развлекательные мероприятия, также продлеваются запреты для жителей региона в возрасте старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано работать на дому и реже посещать скопления людей, пользуясь помощью волонтеров.

Ранее Роспотребнадзор обратил внимание на распространенность Covid-19 в регионе.