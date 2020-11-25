СКР заинтересовался мужчиной, который пристает к детям в Гагарине Фото: pixabay.com.

По информации СУ СК РФ по Смоленской области, начата проверка информации, размещенной в социальных сетях о том, что в городе Гагарин неизвестный мужчина пристает к несовершеннолетним детям.

Участники сообщества «Подслушано Гагарин» ВКонтакте сообщают, что инцидент произошел в райцентре средь бела дня.

18 ноября около 16:00 возле дома на улице 26 Бакинских Комиссаров мужчина похлопал девочку по плечу и она испугалась. Он пытался увести ее к себе в машину. К счастью, это заметила проходящая мимо женщина и прогнала его криками. Неизвестный скрылся по тропе.

Местные жители комментируют, что случившееся с девочкой не было единичным случаем: «ездит мужчина на минивэне или небольшом грузовичке, завлекает детей собакой и пытается увезти ребенка».

По словам еще одной жительницы Гагарина, 24 ноября «еле отбили у мужчины ребенка в Лесхозе».

«На Матросова слыхал от знакомых к девочке пристал, бабка спугнула, в машину тащил», - пишет другой житель райцентра в комментариях.

Сейчас назначена доследственная проверка. Материалы переданы для рассмотрения в СУ СК.

Напомним, пенсионер на иномарке сбил девочку-подростка на «зебре» в Смоленске.