Спасатели обезвредили минометную мину времен ВОВ в Рославле Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

25 ноября в УМВД по Смоленской области поступила заявка от местного жителя о взрывоопасном предмете, предоставляющем угрозу горожанам.

Специалисты «Пожарно-спасательного центра» выехали к месту заявки - на улицу Пролетарскую в город Рославль. Когда спасатели прибыли на место, информация о снаряде подтвердилась.

Сотрудники службы нашли минометную мину (81 мм) времен Великой Отечественной войны.

Сейчас взрывоопасный предмет уничтожен установленным порядком. Жителям Рославля он больше не угрожает.

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