В Духовщине продолжается строительство рынка. Фото: duhov.admin-smolensk.ru.

Погода позволяет подрядной организации завершить начатый ремонт и строительство. В настоящее время идет устройство тротуара на улице Смоленской, ранее - появилось ограждение будущей рыночной площадки.

В администрации муниципального образования обращают внимание, что на улицах Квашнина и Берзарина ещё будут сделаны водоотводные лотки, а также доотремонтирован участок закольцовки этих улиц.

Напомним, о строительстве рынка в Духовщине речь пошла в конце 2019 года. Новыми павильонами должны заменить стихийные «прилавки» на асфальте вдоль дорог. Такое поручение губернатор Алексей Островский дал главе Духовщинского района во время рабочей поездки в муниципалитет.