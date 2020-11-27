В деревне под Смоленском появилась современная детская площадка. Фото: пресс-служба МО "Починковский район" Смоленской области.

В деревне Лосня Починковского района появилась современная детская площадка. Детский городок удалось построить благодаря выделению Мурыгинскому сельскому поселению субсидии в рамках реализации областной государственной программы по благоустройству сельских территорий.

До появления нового игрового комплекса в деревне была старая горки, качели и песочницы. Новая площадка соответствует всем требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе муниципального образования.