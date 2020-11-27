До 2 тысяч тестов на Covid-19 делают в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

От 1700 до 2000 исследований на коронавирус в сутки делают в Смоленской области. В работе задействованы мощности 12 лабораторий. Однако, по словам замгубернатора Полины Хомайко, тестов может быть больше.

- У нас есть все основания полагать, что в течение 10 дней мы сможем изменить ситуацию, применить новый порядок проведения тестирований, установленный постановлением Главного санитарного врача, и выполнить поручение главы государства, - сообщила представитель администрации.

Ранее «КП» писала, что коронавирус стал чаще регистрироваться у людей старше 30-39 лет. Также, по заверениям властей, эпидемситуация находится под контролем – в больницах региона около 10-20 процентов коек свободны.