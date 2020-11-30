В Смоленске готовится к открытию Медицинский волонтерский центр. Фото: администрация Смоленской области.

Волонтеры-медики взаимодействуют с Департаментом по здравоохранению, определяя потребность того или иного медицинского учреждения в помощи со стороны добровольцев. Они сортируют лекарственные препараты, отвечают на звонки пациентов и так далее. Также в медуниверситете разработали для них специальные 36-часовые курсы по основам работы с инфекционными болезнями.

Ранее по распоряжению губернатора в пользование волонтеров поступили автомобили из гаража администрации. Заместитель руководителя регионального волонтерского штаба Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Аида Петросян отметила, что это очень серьезное подспорье, волонтеры значительно сократили сроки доставки продуктов и лекарств из заявок, получили возможность помочь гораздо большему количеству людей за один день.