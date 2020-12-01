Ушел из жизни глава Духовщинского городского поселения Вячеслав Терентьев. Фото: duhov.admin-smolensk.ru.

Вячеслава Терентьева отличали высокий профессионализм, скромность, порядочность, чуткое отношение к людям, говорят коллеги. Как бы ни складывалась отношения по служебной лестнице, он не таил зла и был открыт. Его любили и уважали коллеги по работе.

Вячеслава Кузьмича называли человеком активной жизненной позиции, он никогда не стоял в стороне от общественной жизни района. Неоднократно избирался депутатом районного, городского советов депутатов. В последние шесть лет возглавлял Совет депутатов Духовщинского городского поселения на общественных началах.

«Комсомольская правда-Смоленск» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Кузьмича.