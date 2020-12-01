В Смоленске пройдет конкурс в поддержку врачей. Фото: pixabay.com.

В Смоленске пройдет конкурс «Улыбка врача» в поддержку врачей. К участию приглашаются неравнодушные жители региона, которые своим словом и действием хотят поддержать медиков, помогающих лечить больных коронавирусом.

- Творческие работы будут размещены на баннерах и билбордах по всей Смоленщине, а стихотворения можно будет услышать на различных региональных радиостанциях, - отмечают в администрации региона. - Также уличные стенды со стихами и творческими работами будут размещены на улицах перед входом в госпитали и поликлиники, где работают с больными коронавирусом.

Также в сроком времени начнет работу и благотворительная выставка, где любой желающий сможет приобрести понравившуюся творческую работу. На вырученные средства будет организована закупка продуктов, средств индивидуальной защиты, а также сувениров для психологической поддержки врачей, либо заключены договоры с транспортными компаниями, которые смогут довозить терапевтов до амбулаторных больных.

Ожидается, что мероприятие приобретет Всероссийский формат.