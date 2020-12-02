В Сафоново внук украл 50 тысяч рублей у пенсионерки на алкоголь Фото: pixabay.com.

В полицию Сафоново обратилась 77-летняя местная жительница с заявлением о краже ее банковской карты, с которой после было снято 10 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Полицейские установили, что в ночью с похищенной карты было снято сначала 10 тысяч рублей, а через два часа еще 40 тысяч рублей, однако потерпевшая об этом не знала.

Оперативники нашли банкомат, где были сняты деньги, изучили записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, что деньги с карты похитили трое граждан – двое мужчин и женщина, которые оказались хорошо знакомы потерпевшей.

В краже подозреваются её 38-летний внук, его ранее судимая 33-летняя сожительница и его 32-летний друг. Все трое подозреваемых - безработные и проживают в Сафоново.

Они признались в краже и объяснили, что деньги украли на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, на улице Тенишевой в Смоленске полицейские поймали пьяного водителя.