Трое жителей Сафоново украли школьные качели ради покупки алкоголя Фото: pixabay.com.

В полицию города Сафоново поступило заявление о пропаже металлических качелей с территории одной из местных школ, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей, проверили лиц, ранее привлекаемых к уголовной ответственности, и отработали места возможной продажи похищенного имущества.

Вскоре стражи порядка наши подозреваемых - ранее судимого 36- летнего местного жителя и двух местных жительниц (46 лет и 41 год).

Подозреваемые пояснили, что качели сбыли в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на покупку алкоголя. Сейчас школьные качели изъяты и будут возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее в Сафоново внук украл 50 тысяч рублей у пенсионерки на алкоголь.