Как изменится социальная сфера в Смоленской области к 2025 году

Социальная сфера региона претерпит кардинальные изменения. Фото: администрация Смоленской области.

Власти региона подготовили план развития социальной сферы на ближайшие пять лет.

Сегодня социальную поддержку получают почти 419 тысяч жителей региона. Речь идет о выплатах на детей от 3 до 7 лет включительно (ее размер составляет порядка 5,5 тысяч рублей) и региональном материнском капитале в размере 163 300 рублей, распорядиться которым можно при достижении ребенком трехлетнего возраста. Все эти меры поддержки будут сохранены.

В ближайшую пятилетку планируется перепрофилировать детские «Вишенки». Они должны стать многопрофильным центром реабилитации. На базе комплексных центров социального обслуживания населения заработают службы «Социальный патронаж» и «Школы родственного ухода» (их цель - обучение социальных работников и родственников лежачих больных навыкам ухода), а также Центры правовых услуг, которые будут предоставлять бесплатные юридические консультации людям, состоящим на социальном обслуживании.

В регионе планируют открыть «Университет третьего возраста», где будет организовано обучение пожилых людей по различным учебным и просветительским программам – психологии, основам компьютерной грамотности, правовым вопросам и пр. Также они смогут укрепить физическое и психическое здоровье.

Большие изменения произойдут во взрослых «Вишенках». В следующем году там собираются открыть отделение социальной реабилитации и абилитации инвалидов молодого возраста, а также «Комнату психологической релаксации» для пожилых людей.

А на базе Рославльского комплексного центра социального обслуживания населения будут внедрены оздоровительные процедуры и программы по реабилитации.