10 ларьков и баннеров демонтировали в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Ряд торговых ларьков демонтировали в Смоленске. Павильоны ликвидировали на улицах Черняховского, Рыленкова, Октябрьской революции и др. Также в трех районов города прошли рейды по демонтажу незаконной рекламы.

В администрации г. Смоленска отмечают, что работа по выявлению незаконно установленных ларьков и баннеров ведется постоянно. В ряде случаев оперативному демонтажу мешает бумажная волокита, которую необходимо соблюдать.