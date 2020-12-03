Новогодние украшения появились на улицах Смоленска. Фото: администрация г. Смоленска.

Смоленск начали украшать к новогодним праздникам. На ряде улиц появилась подсветка, а на улице Октябрьской революции интересный арт-объект. Как только все монтажные и пуско-наладочные работы будут завершены, новая фотозона заиграет яркими огоньками.

В администрации Смоленска обращают внимание, что это не единственная конструкция, которая зарядит жителей города новогодним настроением, также яркие элементы появятся на других общественных территориях.

В то же время в районах города начали устанавливать новогодние елки. Увидеть искусственных красавиц можно на площадке около ЦУМа, на Блонье и в парке «Соловьиная роща».