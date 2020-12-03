В Смоленске двое мужчин украли «Lexus» за 2 миллиона. Фото: pixabay.com.

Смоленский суд рассмотрит дело в отношении похитителей «Lexus RX 200 T», стоимость которого составила более 2 млн рублей. Мужчины украли машину и перебили номера, но полицейским удалось ее обнаружить в Псковской области.

По словам полицейских, обвиняемые находились в сговоре с третьими лицами, но установить их не удалось.

Также известно, что один из фигурантов дела причастен еще к одному преступлению – он пытался угнать другой «Lexus» стоимостью более 4 млн рублей в Москве.

Уголовное дело направлено в суд, сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.