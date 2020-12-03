В Смоленске пройдет фестиваль в поддержку кинотеатра. Фото: из архива «КП».​ Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Гости увидят представления от артистов Театра уличного искусства Sub Rosa, Песочное и Монетное Шоу, также на сцену выйдут музыкальные коллективы и исполнители (DZh & OUTBACK BLUES COMPANY, Дом Манекенов, MAMA LET’S GO!, Verona и др.).

В администрации Смоленска отметили, что собранные в рамках фестиваля средства пойдут на поддержку кинотеатра «Современник».

Начало – 4 декабря, в 18.00, к-р «Современник».

Ранее «КП» писала, что из кинотеатра хотят сделать Центр культуры. С 2015 года «Современник» терпит убытки, не выдерживая конкуренции с другими залами. Руководитель учреждения ранее докладывала губернатору, что «Современник» не в состоянии закрыть старые долги.