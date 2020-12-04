Смоленский нарушитель самоизоляции отправился за решетку на 10 дней Фото: pixabay.com.

Неуплата двойного штрафа за нарушение режима самоизоляции обернулась для мужчины арестом на десять суток, сообщает УФССП России по Смоленской области.

Смолянин на протяжении нескольких месяцев дважды нарушил режим самоизоляции. Суд назначил ему штрафы в 2 тысячи рублей.

Однако, мужчина не спешил их оплачивать, а в в телефонных разговорах с судебном приставом врал, что в скором времени вернет деньги.

Официально должник нигде не трудоустроен и ценного имущества не имеет. Нарушитель продолжал игнорировать требования судебного пристава, хотя вину свою не отрицал.

Тогда суд назначил ему 10 дней ареста.

Напомним, москвич нарубил леса в Гагаринском районе на 3 миллиарда.