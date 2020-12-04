Железнодорожники напомнили пассажирам на вокзале Смоленска о важности соблюдения масочного режима. Фото: пресс-служба МЖД.

Сегодня на вокзале Смоленска состоялся совместный рейд представителей Московской железной дороги и сотрудников транспортной полиции по контролю соблюдения пассажирами масочного режима. Железнодорожники обратили внимание пассажиров на необходимость использования средств индивидуальной защиты, а также рекомендовали соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Рейд показал, что большинство пассажиров соблюдают меры безопасности и носят маски.

Отметим, что на территории вокзала установлены бесконтактные диспенсеры для дезинфекции рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции. В залах ожидания на креслах размещены наклейки с просьбой сохранения соседних мест свободными.

Систематически проводится комплексная дезинфекция вокзала. Особое внимание уделяется обработке поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры: дверные ручки, перила, подлокотники, информационные стойки, досмотровое оборудование.

Все сотрудники, которые взаимодействуют с пассажирами, работают в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках), перед заступлением на смену они проходят обязательные медицинские осмотры.