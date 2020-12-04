90 служебных машин получили врачи в Смоленской области. Фото: администрация г. Смоленска.

90 служебных машин из парка администраций получили медицинские работники в Смоленской области, сообщает администрация региона. 30 были переданы по указанию главы региона, остальные направлены руководителями администраций.

– Часть муниципалитетов выделили от 1 до 3 машин, а более крупные, такие, как Гагаринский и Ярцевский районы – по 5, город Смоленск – 10 автотранспортных средств, - сообщили в пресс-службе.

Также губернатор обратился к предпринимателям, что те последовали последовать примеру органов власти, чтобы «максимально облегчить чрезмерный труд смоленских медиков».

Помимо передачи служебного транспорта, региональные власти приняли решение о закупке трех новых машин для нужд здравоохранения.

Ранее смоляне с коронавирусом начали получать бесплатные лекарства.