В Гагарине дети чуть не утонули, спасая собаку. Фото: vk.com/overheardgagarin.

В Гагарине дети чуть не утонули, спасая собаку. Видео, как дети ползут по тонкому льду, попало в соцсети.

Как выяснилось, животное удалось вытащить на берег, но на этом подвиги детворы не закончились. Они увидели утку и стали кидать в нее палки, чтобы и та вышла из воды.

- Я в шоке с людей, которые просто продолжали на это смотреть с каменным лицом, - написала очевидец случившегося в соцсетях.

В пресс-службе МЧС предупреждают, что выходит на лед пока еще крайне опасно.