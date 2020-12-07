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Под Смоленском работники фермы спасли около сотни коров от пожара

Одной из основных причин возгорания специалисты считают электротехническую
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском работники фермы спасли около сотни коров от пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Под Смоленском работники фермы спасли около сотни коров от пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

7 декабря в 5:45 доярки крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Саново Холм-Жирковского района пошли на утреннюю дойку и увидели издалека странный отсвет со стороны телятника, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

К этому же времени подоспел и бригадир, который открывал телятник, параллельно вызывая пожарных.

Открыв ворота, работники фермы увидели, что в одном из углов помещения тлела солома и горела одна из стен. Они быстро начали выводить животных из постройки в загон.

Когда телята оказались в безопасном месте, работники фермы принялись тушить возгорание с помощью подручных средств.

В считанные минуты, прибыли пожарные и ликвидировали пламя.

Благодаря работникам фермы около сотни подопечных остались целы и невредимы.

В результате пожара, огнем частично повреждена стена телятника.

Причина пожара устанавливается, одной из основных рассматриваемых версий специалисты считают электротехническую.

Напомним, в Рославльском районе при пожаре жилого дома погиб мужчина.

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