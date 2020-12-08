В Смоленской области на жильцов может упасть потолок из-за капремонта крыши. Фото: onf.ru.

В Верхнеднепровском несколько домов стоят с открытыми крышами с лета. А в доме №4 по лице Молодежной у жильцов верхнего этажа и вовсе по потолку поползли крупные трещины. Виной тому капитальный ремонт, который проводил, по словам представителей регионального ОНФ, недобросовестный подрядчик.

Собственники неоднократно обращались к властям и управляющую компанию с просьбой завершить ремонт, но их просьбы не были услышаны.

Представители ОНФ выехали в район и убедились в правдивости слов смолянки. Фронтовики обратились к властям с призывом принять оперативные меры, в противном случае может произойти обрушение потолка.

- По словам жильцов, в дождливое время произошли многочисленные залития их квартир, в которых сейчас холодно и сыро. Мы призвали региональный фонд капремонта в кратчайшие сроки принять все меры по устранению выявленных нами нарушений», – прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Смоленской области Владимир Маненков.