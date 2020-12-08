В селе Пригорское 18 жилых домов остались без водоснабжения. Фото: pixabay.com.

8 декабря в ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение об аварийном отключении холодной и горячей воды в селе Пригорское Смоленского района.

В зоне отключения находятся: 18 жилых домов разной этажности с населением 2400 человек, 4 социально значимых объекта.

Подвоз воды населению осуществляется по заявкам. Сейчас проводятся ремонтные работы.

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