В Смоленске нарушителей режима самоизоляции выявляют с помощью мобильных операторов. Фото: УМВД России по Смоленской области.

В Смоленске нарушителей режима самоизоляции выявляют с помощью операторов мобильной связи. В дополнение продолжается поквартирный обход, в котором принимают участие не только стражи порядка, но и сотрудники регионального Роспотребнадзора.

- Благодаря предпринимаемым мерам, в регионе наблюдается устойчивое состояние правопорядка, а также общественно-политической ситуации, предпосылок для ее резкого изменения не выявлено, - сообщили в администрации региона.

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом можно узнать здесь.